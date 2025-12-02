;

Anticonceptivos desde $990: Sernac habilita buscador online con diferencias de precios de hasta 200%

La plataforma reúne cerca de 1.700 precios obtenidos desde 30 cadenas y farmacias independientes.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó una nueva herramienta digital que permitirá comparar, en segundos, los precios de anticonceptivos orales disponibles en farmacias del país.

La plataforma —pública y gratuita— busca enfrentar la gran dispersión de valores detectada en el mercado, donde algunos medicamentos pueden costar hasta 200% más dependiendo del establecimiento.

Según explicó el organismo, el buscador reúne cerca de 1.700 precios obtenidos desde 30 cadenas y farmacias independientes. Las usuarias pueden revisar las distintas alternativas según principio activo, dosis y marca, lo que evitar pagar de más.

El estudio “Caracterización del mercado de pastillas anticonceptivas 2025”, desarrollado por el propio Sernac, reveló importantes diferencias que afectan directamente la capacidad de elección de las consumidoras.

Precios desde $990

Los precios parten desde $990, mientras que algunos productos pueden superar los $45.000, mostrando brechas significativas incluso dentro de un mismo principio activo.

Por ejemplo, dentro de un mismo grupo terapéutico, anticonceptivos como Juliette presentan un precio mediano cercano a $9.990, mientras que Belara alcanza un valor mediano de $29.970, casi tres veces más caro.

La nueva plataforma busca transparentar esa realidad y entregar información clara en un mercado donde el acceso a datos comparables suele ser limitado.

El buscador ya está disponible en el sitio web del Sernac e incluye actualizaciones periódicas para mantener su vigencia. Para ingresar haz click AQUÍ.

