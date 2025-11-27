La Gran Rueda vuelve a Viña del Mar: conoce las fechas, horarios y precios de esta nueva temporada

Tras un tremendo éxito durante el verano pasado, la Gran Rueda de Chile regresa a Viña del Mar para la nueva época estival, asomando como un gran atractivo turístico.

Esta atracción neerlandesa, la más alta del país con 33 metros, ofrece vistas panorámicas del Océano Pacífico, las playas, el Castillo Wulff, el icónico hotel Cap Ducal, el Muelle Vergara, el Estero Marga Marga y los inconfundibles cerros de Valparaíso en días claros, junto a una guía cultural de hitos históricos.​

La rueda cuenta con 24 cabinas cerradas para hasta seis personas cada una, certificadas internacionalmente y accesibles para todas las edades, incluyendo una adaptada para sillas de ruedas.​

Desde Street Machine, productora encargada de promover la llegada de esta atracción, destaca la alianza con la Municipalidad de Viña del Mar para “traer de vuelta un ícono turístico” que sin duda fascina a la gente, locales y turistas.

“Con cada producción, buscamos acercar al público a eventos que destacan por su calidad y creatividad, elevando el estándar local y alineándose con lo mejor de Europa y el mundo”, agregan.

Fechas, horarios y precios

La experiencia llegará a la ‘Ciudad Jardín’ el próximo jueves 4 de diciembre y se mantendrá toda la temporada, hasta el domingo 1 de marzo de 2026.

Ubicada en Avenida Perú, frente al casino Enjoy, operará de 12:00 a 23:00 horas diariamente, dividido entre funciones de cada una hora.

Las entradas se adquieren en PuntoTicket o directamente en las boleterías de las instalaciones. Los valores van desde los $5.000 hasta los $25.000 pesos, considerando precios especiales y variaciones por jornada y hora. Además, se ofrece un 20% de descuento pagando con Copec Pay.

Puedes revisar todos los detalles y comprar tickets AQUÍ.