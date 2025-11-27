;

La Gran Rueda vuelve a Viña del Mar: conoce las fechas, horarios y precios de esta nueva temporada

El atractivo turístico se ubicará en Avenida Perú, frente al casino Enjoy.

José Campillay

La Gran Rueda vuelve a Viña del Mar: conoce las fechas, horarios y precios de esta nueva temporada

Tras un tremendo éxito durante el verano pasado, la Gran Rueda de Chile regresa a Viña del Mar para la nueva época estival, asomando como un gran atractivo turístico.

Esta atracción neerlandesa, la más alta del país con 33 metros, ofrece vistas panorámicas del Océano Pacífico, las playas, el Castillo Wulff, el icónico hotel Cap Ducal, el Muelle Vergara, el Estero Marga Marga y los inconfundibles cerros de Valparaíso en días claros, junto a una guía cultural de hitos históricos.​

La rueda cuenta con 24 cabinas cerradas para hasta seis personas cada una, certificadas internacionalmente y accesibles para todas las edades, incluyendo una adaptada para sillas de ruedas.​

Revisa también:

ADN

Desde Street Machine, productora encargada de promover la llegada de esta atracción, destaca la alianza con la Municipalidad de Viña del Mar para “traer de vuelta un ícono turístico” que sin duda fascina a la gente, locales y turistas.

“Con cada producción, buscamos acercar al público a eventos que destacan por su calidad y creatividad, elevando el estándar local y alineándose con lo mejor de Europa y el mundo”, agregan.

Fechas, horarios y precios

La experiencia llegará a la ‘Ciudad Jardín’ el próximo jueves 4 de diciembre y se mantendrá toda la temporada, hasta el domingo 1 de marzo de 2026.

Ubicada en Avenida Perú, frente al casino Enjoy, operará de 12:00 a 23:00 horas diariamente, dividido entre funciones de cada una hora.

Las entradas se adquieren en PuntoTicket o directamente en las boleterías de las instalaciones. Los valores van desde los $5.000 hasta los $25.000 pesos, considerando precios especiales y variaciones por jornada y hora. Además, se ofrece un 20% de descuento pagando con Copec Pay.

Puedes revisar todos los detalles y comprar tickets AQUÍ.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad