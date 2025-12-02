;

Gobierno expropiará 100 hectáreas en megatoma de San Antonio: el acuerdo que busca cambiar el destino de 3.700 familias

La medida busca dar respuesta a la crisis habitacional y cumplir el fallo judicial que ordena el desalojo en un plazo máximo de 30 días.

Este martes se conoció que el Gobierno alcanzó un acuerdo con cerca de 40 cooperativas de vivienda que representan a unas 3.700 familias en la megatoma de San Antonio.

Según fuentes de La Moneda recogidas por Radio ADN, el plan contempla la expropiación de 100 hectáreas del terreno, casi la mitad del predio de 215 hectáreas, para levantar proyectos habitacionales que den solución a miles de familias.

Actualmente, en el terreno habitan unas 4.100 familias, lo que equivale a cerca de 10 mil personas, situación que autoridades califican como una “crisis humanitaria” que requiere respuestas urgentes.

El acuerdo surge en medio de la obligación de cumplir la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que instruyó a la Municipalidad de San Antonio y al Gobierno ejecutar el desalojo en un plazo máximo de 30 días, el cual vence este jueves 4 de diciembre. Cumplir el fallo no es contradictorio a buscar soluciones habitacionales, sostuvieron personeros de La Moneda, quienes adelantaron que el desalojo será progresivo, comenzando por las zonas no expropiables.

El plan incluye la instalación de albergues para las familias afectadas, mientras se avanza en la regularización y construcción de viviendas. La propuesta deberá ser oficializada antes del jueves para dar cumplimiento a lo dictado por la justicia.

