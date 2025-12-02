;

Uno de los goleadores del Campeonato Nacional avisa que cambiará de equipo para el 2026: “Hay cosas que ya están por definirse”

Tras el triunfo de Audax Italiano sobre Ñublense, el volante Leonardo Valencia comentó que no seguirá en el cuadro “itálico” el año que viene.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Leonardo Valencia, figura de Audax Italiano y uno de los goleadores del Campeonato Nacional (14 tantos hasta ahora), confirmó que no seguirá en el cuadro de La Florida una vez que concluya la temporada 2025.

“Este año fue lindo. Hoy no estuve al cien por ciento, pero quise estar porque sabía que a lo mejor era mi último partido en casa. Muy agradecido de la gente”, señaló el volante tras el triunfo que logró su equipo anoche ante Ñublense.

Sobre su salida del elenco “itálico”, reconoció: “Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Ya hay que ver lo que viene para adelante”.

“Hay cosas que esta semana ya están por definirse. Con lo que me hubiera gustado quedarme, pero son cosas que no dependen de mí”, agregó el mediocampista de 34 años, quien jugará en otro equipo el 2026.

Por último, Leonardo Valencia valoró la clasificación de Audax Italiano a la próxima Copa Sudamericana. “Era lo mínimo que nos merecíamos por el año que hicimos. Era nuestro último partido acá en casa, con nuestra gente, y queríamos esa clasificación para terminar el año de la mejor forma”, concluyó.

