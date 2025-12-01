;

FOTOS. Exjugador de la U anunció que dejaba su club y terminó peleando con hinchas en redes sociales: “Di alguna w... coherente”

Mathias Pinto anunció que no continuaría en Rangers a través de su cuenta de Instagram, pero los comentarios no fueron lo que él esperaba.

Javier Catalán

Exjugador de la U anunció que dejaba su club y terminó peleando con hinchas en redes sociales: “Di alguna w... coherente”

Con la fase regular de la Primera B ya terminada, y solo restando la final entre Deportes Concepción y Cobreloa en la Liguilla de Ascenso para cerrar la temporada en la categoría de plata, los equipos y futbolistas comienzan a planear el 2026.

Uno de los jugadores que dejará su club será Mathias Pinto, quien no renovará su contrato con Rangers de Talca, decisión que anunció a través de sus redes sociales, pero todo se salió de control.

Se cierra un año muy anormal dentro de lo deportivo. Siempre me esforcé al máximo, pero a veces, lastimosamente, las cosas no se dan por ABC motivo. Me quedo tranquilo porque siempre me esforcé al máximo para que salieran las cosas como espero todos los años”, escribió el delantero formado en Universidad de Chile. Sin embargo, los comentarios no fueron los esperados y el jugador no dudó en responder a sus críticos.

Revisa también:

ADN

Al fin la directiva hace algo bien: no renovarte”, escribió un hincha de Rangers. Pinto respondió irónicamente: “Quería renovar seguro jajaja”, acompañado de un emoji riendo.

ADN

captura: @pintomell_m

Uno de los comentarios que más molestó al jugador fue de un usuario que cuestionó su profesionalismo y su respeto hacia sus compañeros, asegurando que mientras ellos disputaban la Liguilla de Ascenso, él subía fotos a redes sociales en vez de ver el partido. Pinto contestó: “¿Me pago el pasaje y viajo a Calama o me meto a la cancha operado? Di alguna w… coherente”.

ADN

captura: @pintomell_m

Lo cierto es que ahora, tras una temporada complicada en la que no pudo convertir ningún gol con Rangers, Mathias Pinto deberá buscar un nuevo destino para su carrera.

