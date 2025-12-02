;

Tuvo que ser trasladada en ambulancia: Karen Paola es sometida a dos operaciones tras sufrir grave imprevisto médico

La cantante fue sometida a una primera cirugía al poco rato de ser atendida en el centro médico.

Alejandro Basulto

La participación de Karen “Paola” Bejarano en el reality Mundos Opuestos 3 terminó abruptamente luego de sufrir una grave lesión durante una prueba física en Lima. El ingreso de la cantante mostró su esperado reencuentro con su esposo, Juan Pedro Verdier, tras casi un año separados.

Sin embargo, menos de 24 horas después, todo cambió. En una competencia, Karen cayó al intentar superar una valla. “Ahora es primera vez que me fracturo, y sentía dolor, pero igual terminé la competencia usando mi otro brazo. Me dijeron que me caí feo, después lo vi y fue desde buena altura y caí con todo mi cuerpo”, relató a LUN.

La artista fue trasladada en ambulancia y recordó: “Yo sentía que el codo no estaba en su lugar, porque escuché un crujido cuando me caí, y después ya estaba mareada y en la ambulancia me acuerdo de que dije: ‘Estoy viendo burros verdes’”.

En el hospital, los exámenes revelaron una fractura múltiple: “Me explicaron que me iban a hacer un scanner porque veían huesitos quebrados, pero no sabían cuántas partes eran”, dijo. Finalmente, se confirmó que la cúpula del radio estaba rota en cinco fragmentos, lo que obligó a una cirugía inmediata y una prótesis.

Tenemos que operarte ya para sacarlas, así que mañana a primera hora”, le indicaron los médicos. Un mes después, la exchica Mekano debió someterse a una segunda operación en Chile para evitar riesgos futuros.

“Me tuve que operar de nuevo ya en Chile porque si no lo hubiese hecho, corría riesgos de en cinco años tener artrosis y osteoporosis”, explicó. Actualmente, continúa en rehabilitación con sesiones de kinesioterapia, aunque reconoce: “Aún no he podido volver a ejercitarme y eso me tiene muy angustiada porque entrenar me sirve para la mente (...) Además viene el verano y tengo shows”.

