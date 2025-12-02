Mega pierde a valiosa integrante del equipo de meteorología: compleja situación de salud provocó su salida

Una nueva salida remeció al equipo de MegaTiempo. La meteoróloga Catalina Cortés, quien había asumido el rol en septiembre tras la renuncia de Macarena del Real, presentó su dimisión a Mega a pocos meses de su llegada, dejando nuevamente vacante el espacio dedicado al pronóstico del tiempo.

La profesional, con aproximadamente 15 años de experiencia en climatología, trabajó durante una década en la Dirección Meteorológica de Chile, donde realizó análisis climáticos, investigación y pronósticos estacionales.

Además, colaboró en el blog oficial de la institución y en 2023 obtuvo un Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Su trayectoria también incluye funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil y un paso anterior por Mega en 2019.

Según información publicada por El Filtrador, la meteoróloga habría tomado la decisión por motivos de salud.

Pocos días después de integrarse al equipo, presentó una licencia médica que se extendió por cerca de un mes, manteniéndola fuera de pantalla. Finalmente, el pasado viernes formalizó su renuncia, cerrando así su vínculo con la estación.

Fuentes cercanas al canal indicaron a El Filtrador que la carga laboral dentro del departamento habría sido otro factor que influyó en su determinación de no continuar en el informativo especializado en clima.