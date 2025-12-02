;

Mega pierde a valiosa integrante del equipo de meteorología: compleja situación de salud provocó su salida

De esta forma, “MegaTiempo” se quedó sin uno de sus principales rostros.

Alejandro Basulto

Megamedia

Megamedia

Una nueva salida remeció al equipo de MegaTiempo. La meteoróloga Catalina Cortés, quien había asumido el rol en septiembre tras la renuncia de Macarena del Real, presentó su dimisión a Mega a pocos meses de su llegada, dejando nuevamente vacante el espacio dedicado al pronóstico del tiempo.

La profesional, con aproximadamente 15 años de experiencia en climatología, trabajó durante una década en la Dirección Meteorológica de Chile, donde realizó análisis climáticos, investigación y pronósticos estacionales.

Además, colaboró en el blog oficial de la institución y en 2023 obtuvo un Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Su trayectoria también incluye funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil y un paso anterior por Mega en 2019.

Revisa también:

ADN

Según información publicada por El Filtrador, la meteoróloga habría tomado la decisión por motivos de salud.

Pocos días después de integrarse al equipo, presentó una licencia médica que se extendió por cerca de un mes, manteniéndola fuera de pantalla. Finalmente, el pasado viernes formalizó su renuncia, cerrando así su vínculo con la estación.

Fuentes cercanas al canal indicaron a El Filtrador que la carga laboral dentro del departamento habría sido otro factor que influyó en su determinación de no continuar en el informativo especializado en clima.

ADN

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad