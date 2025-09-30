Un par de videos publicados en TikTok por el periodista español Héctor Alabadi (@hectoralabadi), director de FormulaTV y colaborador de RTVE, están dando que hablar en redes sociales, al revelar curiosos detalles sobre la trayectoria de dos cantantes chilenas que surgieron de programas tipo Operación Triunfo en la década de 2000.

En las grabaciones, el comunicador narra cómo Daniela Castillo y Karen Paola construyeron sus primeros éxitos versionando canciones de artistas españoles vinculados a OT y otros talentos televisivos, algo que su público chileno desconocía.

“Realmente es algo superhabitual en esa época porque no estaba todo tan globalizado y no te enterabas si la canción que te estaba presentando un cantante era original o ya había sido un éxito en otro país”, explicó el periodista en su primer clip, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

“Trampa de cristal” y “Dime”

El primer video se centra en Daniela Castillo, surgida del programa Rojo: fama contra fama de inicio de los 2000 en Chile. Su debut discográfico incluyó canciones como Tú volverás, Quiero ser tú y Trampa de cristal, todas inspiradas en singles de concursantes de OT2 en España.

Según Alabadi, incluso se replicaron elementos de los videoclips originales, consolidando algunos de estos temas como los mayores hits de Castillo, incluido un doble disco de platino.

El segundo video aborda la carrera de la exintegrante de Mekano, Karen Paola, otra artista chilena que triunfó versionando hits de OT, entre ellos Dime, Viva la Noche y Besa Mi Piel.

Según Alabadi, varias de estas canciones se relanzaron años después con producciones más actuales y llegaron a convertirse en éxitos masivos en Chile, eclipsando incluso la notoriedad que tuvieron en España.