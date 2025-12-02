;

Tres detenidos por homicidio en Chiguayante: víctima fue asesinada en medio de una transacción de droga

La policía levantó 32 evidencias balísticas en el lugar del crimen, donde fue emboscado el hombre de 36 años.

Durante este martes, Carabineros del OS9 de Concepción confirmó la detención de los tres presuntos autores del homicidio de un hombre de 36 años, asesinado con nueve disparos el pasado 18 de junio en Villa Los Presidentes, en la comuna de Chiguayante.

En concreto, la víctima fue interceptada en calle Ricardo Lagos, donde recibió al menos nueve impactos balísticos en un hecho ligado a una transacción de droga.

El ataque dejó 32 evidencias balísticas en el sitio del suceso, lo que permitió trazar la dinámica del crimen. El hombre alcanzó a ser trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde murió producto de las lesiones.

Tras semanas de diligencias coordinadas con la Fiscalía Local de Concepción, durante la madrugada se realizaron cinco allanamientos simultáneos autorizados por el Juzgado de Garantía de Chiguayante. En esos operativos se concretó la detención de los tres presuntos involucrados, además de la incautación de dos teléfonos celulares que serán periciados.

Los detalles

Los aprehendidos fueron identificados como M.A.G.P., de 29 años, con antecedentes por porte de arma prohibida, hurto, amenazas, receptación y tenencia ilegal de armas; C.N.E.H.S., de 26 años, con registros por porte de arma prohibida, tráfico ilícito de drogas, microtráfico, desacato y porte de arma blanca; y G.G.H.S., de 30 años, con antecedentes por conducir sin licencia. Todos serán puestos a disposición de la justicia durante las próximas horas.

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, detalló que “es un homicidio que se produce en la comuna de Chiguayante, en un contexto de transacción de drogas, como bien dices, y que se relaciona con las estadísticas regionales: la mayoría de los casos de homicidio que hemos tenido este año están vinculados a recidivas y delitos asociados a drogas”.

Hoy día nuevamente estamos con un buen resultado policial, con investigación profesional y especializada por parte del OS9, particularmente Carabineros de Chile, como también lo hemos tenido en otros casos”, cerró.

Carabineros mantiene los peritajes balísticos y de armas incautadas para establecer la participación específica de cada detenido y el móvil completo del ataque.

