Confirman muerte de segundo hijo en caso de parricidio en Chiguayante

El Hospital Regional de Concepción confirmó este domingo el fallecimiento del segundo hijo de la mujer detenida en Ñuble, imputada por el presunto parricidio ocurrido en Chiguayante.

El hombre, que permanecía en estado crítico tras recibir un impacto balístico en la cabeza, no logró sobrevivir a las graves lesiones.

“Lamentablemente el paciente falleció el día de hoy. Había estado hemodinámicamente muy inestable en el transcurso de la mañana, y las lesiones sufridas eran incompatibles con la vida. A pesar del esfuerzo del equipo médico, terminó falleciendo”, señaló Claudio Baeza, director del recinto asistencial.

Con esta confirmación, la Fiscalía del Biobío informó que los cargos contra la imputada se actualizarán a dos delitos de parricidio consumados.

La mujer, identificada como Marta Franco Cid, de 64 años, había permanecido prófuga desde el ataque registrado el viernes, que inicialmente dejó como víctima fatal a su hija de 39 años y a su hermano en riesgo vital.

Su captura se concretó en la comuna de Coihueco, región de Ñuble, luego de un control de identidad realizado por Carabineros. Durante la fiscalización, se le encontró un arma de fuego en la chaqueta, además de municiones, lo que motivó su detención inmediata.

El fiscal de Análisis Criminal de Concepción, Matías Arellano, explicó que “tras la detención, se gestionó ante el tribunal de garantía la orden respectiva para imputarle los delitos de parricidio. La mujer será puesta a disposición de la justicia en Chillán y posteriormente trasladada a Chiguayante para enfrentar la formalización”.

Las diligencias también permitieron ubicar un vehículo en el sector Tanilboro, en la misma zona donde finalmente fue encontrada la acusada, lo que reforzó la línea investigativa que seguía la policía.

La formalización de cargos se realizará este lunes, instancia en la que la Fiscalía entregará mayores antecedentes sobre las circunstancias del crimen que ha impactado a la Región del Biobío.