Caso Gustavo Gatica: inicia etapa final de alegatos en el juicio contra Claudio Crespo

La Fiscalía, el INDH y las partes querellantes iniciaron sus exposiciones finales en el juicio contra el excapitán Claudio Crespo, acusado de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.

Durante este lunes comenzaron los alegatos de clausura en el juicio por el caso Gustavo Gatica, la causa que busca establecer responsabilidades penales por las lesiones que dejaron sin visión de ambos ojos al joven estudiante luego de recibir impactos de perdigones en noviembre de 2019, en pleno estadillo social.

Según la acusación del Ministerio Público, el excapitán de Carabineros Claudio Crespo habría efectuado los disparos desde una escopeta antidisturbios en inmediaciones de Plaza Baquedano el 8 de noviembre de ese año, vulnerando los protocolos institucionales y generando lesiones gravísimas.

En ese contexto, las querellas presentadas por parte del INDH y de la familia de Gatica respaldan la tesis de la Fiscalía sobre un uso desproporcionado de la fuerza por parte del personal de Carabineros que custodiaba las calles en el momento del ataque.

En esta etapa del juicio, la Fiscalía expuso su relato final ante el tribunal, detallando peritajes, videos y testimonios que —según su línea argumental— vinculan a Crespo con los disparos que terminaron dejando ciego a Gatica.

Además, está programada la intervención de la defensa, que sostiene que no existe prueba concluyente que atribuya responsabilidad directa al excapitán. Tras los alegatos, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago quedará en posición de dictar veredicto.

La familia de Gustavo Gatica llegó al Centro de Justicia acompañada de organizaciones de derechos humanos, a la espera de una resolución, el 9 de enero de 2026. En un caso considerado emblemático dentro de las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

