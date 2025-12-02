Pablo Longueira reaparece con fuerte llamado a la unidad de la derecha: “El gran desafío es crear una alianza para el gobierno de José Antonio Kast”

Pablo Longueira reapareció públicamente en una cena de homenaje tras su absolución en el caso SQM, donde se mostró visiblemente emocionado y a las lágrimas. “No me merezco esto (…) estoy muy emocionado”, dijo al agradecer la convocatoria.

De cara a la elección presidencial, Longueira afirmó que Chile vive “un momento político muy especial” y señaló que la centroderecha enfrenta una oportunidad inédita. “Como nunca hemos tenido un proceso electoral en que la centro derecha tendrá la oportunidad (…) de gobernar el país”, sostuvo.

El exsenador llamó a construir mayorías para un eventual triunfo de José Antonio Kast: “El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast”.

Figura de Jaime Guzmán

También apeló a la figura de Jaime Guzmán, indicando que los liderazgos de derecha deben “hacer honor a su estilo, a su rectitud, a su honestidad” en caso de volver al poder.

Sobre su rol futuro, evitó compromisos directos, aunque recordó que en el primer gobierno de Piñera “me propuse de ministro”, aclarando que “nunca he pedido un cargo”, pero que está disponible para colaborar si se le requiere.

Longueira cerró reiterando que su aporte será promover la cohesión interna: “Yo solo seré instrumento de unidad”, afirmó.