A una fecha del final: ¿Qué necesitan la U y Colo Colo para ir a Libertadores y Sudamericana?
Si bien los azules dependen de otros resultados para conseguir su objetivo, no parece tan lejano. En cambio, los albos necesitarán un milagro para jugar torneos internacionales.
Al Campeonato Nacional 2025 solo le resta una fecha por disputar y, para la última jornada, Colo Colo y la Universidad de Chile llegan muy complicados en la búsqueda de sus objetivos.
Con la caída de los albos ante Cobresal, y el empate de los azules frente a Coquimbo Unido, sus aspiraciones de clasificar a Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente, dependen de otros resultados. ADN.cl sacó la calculadora y esto es lo que necesitan para cumplir sus tareas.
¿Qué necesita la Universidad de Chile para ir a Copa Libertadores?
Actualmente, la U ocupa el cuarto lugar de la tabla de la Liga de Primera con 52 puntos y, si quiere jugar la Libertadores 2026 como “Chile 2” o “Chile 3”, deberá depender de otros dos partidos.
Para ingresar directamente a la fase de grupos del torneo, debe ganarle a Deportes Iquique (24 pts.) y esperar que la Universidad Católica (55 pts.) pierda en el Claro Arena frente a Unión La Calera, además de que O’Higgins (53 pts.) empate o caiga ante Everton en Rancagua.
En cambio, para tomar el cupo de fase previa, podría empatar con los “Dragones Celestes” y llegar a los 53 puntos, pero dependería de una derrota del “Capo de Provincia” y superarlo con la diferencia de gol. Si gana en el norte, un empate de los rancagüinos ante los viñamarinos también le serviría.
¿Qué necesita Colo Colo para ir a Copa Sudamericana?
La misión de los albos es casi milagrosa si quieren jugar torneos internacionales la próxima temporada. Sí o sí deben derrotar a Audax Italiano (49 pts.) para alcanzar los 47 puntos; el empate los deja completamente fuera. Además, deben esperar que Cobresal (47 pts.) pierda ante Ñublense en Chillán y con la diferencia de goles, ocuparían el séptimo puesto. Si los “Mineros” logran empatar, asegurarán su clasificación.
