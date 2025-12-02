A una fecha del final: ¿Qué necesitan la U y Colo Colo para ir a Libertadores y Sudamericana?

Al Campeonato Nacional 2025 solo le resta una fecha por disputar y, para la última jornada, Colo Colo y la Universidad de Chile llegan muy complicados en la búsqueda de sus objetivos.

Con la caída de los albos ante Cobresal, y el empate de los azules frente a Coquimbo Unido, sus aspiraciones de clasificar a Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente, dependen de otros resultados. ADN.cl sacó la calculadora y esto es lo que necesitan para cumplir sus tareas.

¿Qué necesita la Universidad de Chile para ir a Copa Libertadores?

Actualmente, la U ocupa el cuarto lugar de la tabla de la Liga de Primera con 52 puntos y, si quiere jugar la Libertadores 2026 como “Chile 2” o “Chile 3”, deberá depender de otros dos partidos.

Para ingresar directamente a la fase de grupos del torneo, debe ganarle a Deportes Iquique (24 pts.) y esperar que la Universidad Católica (55 pts.) pierda en el Claro Arena frente a Unión La Calera, además de que O’Higgins (53 pts.) empate o caiga ante Everton en Rancagua.

En cambio, para tomar el cupo de fase previa, podría empatar con los “Dragones Celestes” y llegar a los 53 puntos, pero dependería de una derrota del “Capo de Provincia” y superarlo con la diferencia de gol. Si gana en el norte, un empate de los rancagüinos ante los viñamarinos también le serviría.

¿Qué necesita Colo Colo para ir a Copa Sudamericana?

La misión de los albos es casi milagrosa si quieren jugar torneos internacionales la próxima temporada. Sí o sí deben derrotar a Audax Italiano (49 pts.) para alcanzar los 47 puntos; el empate los deja completamente fuera. Además, deben esperar que Cobresal (47 pts.) pierda ante Ñublense en Chillán y con la diferencia de goles, ocuparían el séptimo puesto. Si los “Mineros” logran empatar, asegurarán su clasificación.