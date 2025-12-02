;

¿Se queda o se va? Eduardo Vargas responde sobre su futuro tras clasificación de Audax Italiano a la Copa Sudamericana

El delantero tomó la palabra después de darle la victoria a su equipo ante Ñublense.

Daniel Ramírez

¿Se queda o se va? Eduardo Vargas responde sobre su futuro tras clasificación de Audax Italiano a la Copa Sudamericana

¿Se queda o se va? Eduardo Vargas responde sobre su futuro tras clasificación de Audax Italiano a la Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con gol de Eduardo Vargas, Audax Italiano venció 1-0 a Ñublense en La Florida y selló su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, esto, a falta de una fecha para que termine el Campeonato Nacional.

Tras el partido, “Edu” habló para la transmisión oficial de TNT Sports, donde le consultaron si seguirá en el cuadro “itálico” el 2026 o buscará nuevos desafíos. “Todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas. Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa”, respondió el delantero.

Revisa también:

ADN

“Turboman” se mostró contento por su gol ante los chillanejos, pero también lamentó su salida en el entretiempo debido a una lesión. “Vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y no podía continuar, me dolía mucho. Quedé triste porque quería seguir jugando”, comentó.

Por último, Eduardo Vargas se refirió al próximo partido contra Colo Colo, por la última fecha del torneo. “Como ya estamos clasificados, iremos a jugar con más tranquilidad, pero no nos vamos a relajar. Vamos al Monumental a intentar ganar”, concluyó.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad