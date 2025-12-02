¿Se queda o se va? Eduardo Vargas responde sobre su futuro tras clasificación de Audax Italiano a la Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con gol de Eduardo Vargas, Audax Italiano venció 1-0 a Ñublense en La Florida y selló su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, esto, a falta de una fecha para que termine el Campeonato Nacional.

Tras el partido, “Edu” habló para la transmisión oficial de TNT Sports, donde le consultaron si seguirá en el cuadro “itálico” el 2026 o buscará nuevos desafíos. “Todavía tengo contrato acá. La verdad es que estoy agradecido de Audax que me abrió las puertas. Me han tratado muy bien todos y vamos a ver qué pasa”, respondió el delantero.

“Turboman” se mostró contento por su gol ante los chillanejos, pero también lamentó su salida en el entretiempo debido a una lesión. “Vengo arrastrando un dolor en el tendón. Recibí un golpe y no podía continuar, me dolía mucho. Quedé triste porque quería seguir jugando”, comentó.

Por último, Eduardo Vargas se refirió al próximo partido contra Colo Colo, por la última fecha del torneo. “Como ya estamos clasificados, iremos a jugar con más tranquilidad, pero no nos vamos a relajar. Vamos al Monumental a intentar ganar”, concluyó.