Rusa lleva más de un año viviendo en Chile y aún no se puede acostumbrar a esto en el supermercado: "¿Es legal?"

La creadora de contenido @nadia.latam retrata sus aventuras por el territorio nacional en sus redes sociales.

Javier Méndez

Rusa lleva más de un año viviendo en Chile y aún no se puede acostumbrar a esto en el supermercado: “¿Es legal?&quot;

Rusa lleva más de un año viviendo en Chile y aún no se puede acostumbrar a esto en el supermercado: “¿Es legal?" / @nadia.latam

Nadia, una creadora de contenido conocida en redes sociales como @nadia.latam, suele mostrar sus aventuras por Chile.

Según les cuenta a sus seguidores, lleva un año y medio en el país y hay varios aspectos que le encantan.

Sin embargo, hay un punto clave que todavía la sorprende a la europea, y de ello dejó registro en un video reciente.

Todo se trata del alto costo de algunos productos en el supermercado.

“La única cosa a la que no puedo acostumbrarme en Chile, incluso después de vivir aquí 1,5 años”. dice un breve clip.

Ahí muestra una pasta de dientes de 125 gramos a $7.290 y una docena de huevos de color por $4.890.

“¿Acaso esto es legal?“, cuestionó al mostrar la caja.

Para rematar otro precio que, a su criterio, es demasiado elevado: $3.190 por té verde con solo 20 bolsas.

En los comentarios le entregaron un par de respuestas. “¿$7.000 la pasta de dientes? Las Pepsodent no cuestan más de $2.000, lanzó un usuario.

“¿Cuál es ese supermercado? ¡Está exageradamente caro! A lo mejor es la zona, porque a veces hacen eso: se aprovechan", sumó otra persona.

“Si hay algo que he aprendido viviendo en el extranjero, en uno de los países más caros del mundo, es que hay muchos productos en Chile que tienen precios muy inflados artificialmente“, postuló otra reacción.

“Para eso está la feria”, lanzó otro seguidor.

