“Chile no es perfecto, pero...”: extranjera revela los diez motivos por los que vivir en Santiago es buena idea

La brasileña resaltó los aspectos que, a su juicio, hacen que el país destaque.

Javier Méndez

La creadora de contenido brasileña Rayana Costa definitivamente está flechada con Chile.

“Chile no es perfecto, pero es MUY buen lugar para vivir”, admitió en sus redes sociales, donde dedica gran parte de sus publicaciones al territorio nacional.

Santiago es el único sitio donde trabajas con camiseta y pasas el fin de semana en la nieve”, explicó a sus más de 29 mil seguidores. Una buena parte de ellos también son de Brasil.

Hace poco, a través de su cuenta @vidanochile, compartió los diez principales motivos por los que vivir en Santiago es una buena idea.

“Si te gusta una ciudad limpia y organizada con vistas a la montaña... Bienvenido a Santiago”, describió.

La lista de destacados incluyó:

  1. Internet y tecnología de punta
  2. Sistema de salud eficiente
  3. Educación de calidad
  4. Transporte público excelente
  5. Economía más estable
  6. Muchas oportunidades de trabajo
  7. Poder adquisitivo
  8. Visa facilitada para brasileños
  9. Limpieza y mantención de la ciudad
  10. Playa y nieve cerca

“Un verdadero sueño, fue uno de los comentarios que no tardó en aparecer. "¡Quiero vivir en Santiago!, sumó otro. “Las Condes no es Chile”, criticó un tercero.

“¿Y la seguridad, cómo lo describirías?“, quiso saber otra persona. ”Mucho mejor que en Brasil, ya sabes, aquí hay crimen, no es perfecto”, sostuvo la mujer.

