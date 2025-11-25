;

TV+ anuncia ajustes en su programación y el fin de dos de sus programas

Algunos de los rostros involucrados continuarán en la señal con nuevos proyectos.

José Campillay

TV+ anuncia ajustes en su programación y el fin de dos de sus programas

TV+ realizará ajustes en su programación para el mes de diciembre, retirando de forma definitiva dos de sus espacios espacios televisivos y marcando un hito para la señal.

Estos programas, dirigidos cada uno a audiencias diferentes, se ven afectados por la línea de modificaciones del canal y cumplen un ciclo dentro de la parrilla programática.

El primero en desaparecer será el espacio conducido por Pedro Engel, conocido tarotista cuyo enfoque estaba en temas de bienestar, espiritualidad y autoconocimiento.

Este programa debutó en marzo de 2024 bajo el nombre Pedro y Pancha , contado inicialmente con la participación como coanimadora de Francisca Merino, quien posteriormente dio un paso al costado.

A pesar del cierre del programa, desde TV+ anunciaron que Engel seguirá participando como invitado en otros espacios del canal.

Por otra parte, TV+ Informa , el noticiero de la señal estrenado en marzo de 2025 y conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar, también llegará a su fin.

Este proyecto fue diseñado especialmente para cubrir el contexto electoral de este año, pero tras cumplir su objetivo dejará de emitirse.

Mientras Vergara se mantiene activa en la señal con un nuevo proyecto llamado tentativamente Six , que abordará las tendencias actuales, Escobar optó por retirarse de la estación de forma voluntaria.

