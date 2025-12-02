;

Histórica bailarina de ‘Rojo" sufre grave accidente automovilístico: conductor no respetó luz roja

La recordada participante sufrió daños en el hígado, además de fracturas en sus costillas y vértebras.

A través de sus redes sociales, la exbailarina de Rojo, María Isabel Sobarzo, más conocida como “Isha”, reveló que sufrió un grave accidente de tránsito.

Según detalló, el hecho ocurrió durante el último fin de semana, cuando un conductor que no habría respetado la luz roja la impactó, causándole graves lesiones.

“Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que se han preocupado por mí, que me han escrito mensajes, llamado, etc.”, señaló.

“El sábado 29 de noviembre me chocó un conductor que se pasó la luz roja, impactando de lleno mi auto por la parte lateral”, relató.

“Gracias a Dios yo iba sola y gracias a Dios estoy viva. Recibí todo el impacto en mi lado derecho del cuerpo, dónde tengo costillas fracturadas y daño en el hígado y vértebras fracturadas”, prosiguió.

Tengo que seguir en reposo para ver cómo evoluciona mi hígado, ya que está con una lesión de cuidado”, complementó.

Finalmente, María Isabel Sobarzo afirmó que “soy fuerte y tengo todo el apoyo de mi familia y amigos para recuperarme y salir pronto de este momento triste y difícil”.

