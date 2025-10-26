El exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, realizó su primera actividad pública luego de ser absuelto en el caso SQM, investigación que por años lo mantuvo alejado de la política activa.

Esta vez, el exministro regresó al ruedo acompañando al candidato a diputado (UDI) Carlos Ward, en una actividad de campaña donde se mostró visiblemente emocionado.

En un video difundido por redes sociales, Longueira expresó su satisfacción por el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que lo dejó libre de todos los cargos en la causa que indagó presuntos delitos de corrupción y financiamiento irregular de la política.

“Queridos amigos, soy Pablo Longueira, con una alegría enorme después de haber triunfado en esta batalla”, señaló, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas durante los años de investigación.

Por su parte, Carlos Ward valoró la presencia del exministro, a quien calificó como “un referente que marcó la política con convicción, trabajo y cercanía con la gente”.

La aparición de Longueira marca un retorno simbólico a la escena política, luego de casi una década de distancia tras el estallido del caso SQM, que involucró a figuras de distintos sectores políticos y exejecutivos de la minera no metálica.