“Tomaremos la medida de Evelyn Matthei”: Esta es la propuesta opositora que Jeannette Jara incluyó en su programa
La medida fue anunciada en la franja electoral de la candidata y compartida en sus redes sociales.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció esta tarde en sus redes sociales y a través de su franja electoral que incorporará la medida “Chao Pie”, originalmente propuesta por Evelyn Mattehi.
Esto busca que el Estado brinde ayuda a las personas que no han adquirido su primera vivienda, cubriendo el pie (abono inicial) del crédito hipotecario.
La medida “Chao Pie” está dirigida a quienes tienen hasta 40 años, ya que los bancos habitualmente exigen hasta un 20% del crédito hipotecario al contado.
“La Casa Propia Deja de Ser un Sueño”
A través de sus declaraciones, Jara enfatizó que el objetivo de la propuesta es eliminar la barrera del abono inicial para la compra de una vivienda:
- Sueño Inalcanzable: “Tener una casa propia no debería sentirse como un sueño imposible”. La candidata señaló que miles de jóvenes se esfuerzan y ahorran, pero el pie de una vivienda “es una barrera que parece inalcanzable”.
- Compromiso de Gobierno: Jara aseguró que en su gobierno quieren cambiar esa historia. La solución “Chao Pie” es “concreta” y busca cubrir “el pie completo de la primera vivienda para quienes, entre 25 y 40 años”.
- Camino Real: Con esta medida, la candidata afirma que la casa propia “deja de ser un sueño y empieza a ser un camino real”. El objetivo es construir un Chile donde los sueños “no dependan solo del bolsillo, sino del esfuerzo que ya has puesto durante años”.
