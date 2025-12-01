;

“Tomaremos la medida de Evelyn Matthei”: Esta es la propuesta opositora que Jeannette Jara incluyó en su programa

La medida fue anunciada en la franja electoral de la candidata y compartida en sus redes sociales.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció esta tarde en sus redes sociales y a través de su franja electoral que incorporará la medida “Chao Pie”, originalmente propuesta por Evelyn Mattehi.

Esto busca que el Estado brinde ayuda a las personas que no han adquirido su primera vivienda, cubriendo el pie (abono inicial) del crédito hipotecario.

La medida “Chao Pie” está dirigida a quienes tienen hasta 40 años, ya que los bancos habitualmente exigen hasta un 20% del crédito hipotecario al contado.

Revisa también:

ADN

“La Casa Propia Deja de Ser un Sueño”

A través de sus declaraciones, Jara enfatizó que el objetivo de la propuesta es eliminar la barrera del abono inicial para la compra de una vivienda:

  • Sueño Inalcanzable: “Tener una casa propia no debería sentirse como un sueño imposible”. La candidata señaló que miles de jóvenes se esfuerzan y ahorran, pero el pie de una vivienda “es una barrera que parece inalcanzable”.
  • Compromiso de Gobierno: Jara aseguró que en su gobierno quieren cambiar esa historia. La solución “Chao Pie” es “concreta” y busca cubrir “el pie completo de la primera vivienda para quienes, entre 25 y 40 años”.
  • Camino Real: Con esta medida, la candidata afirma que la casa propia “deja de ser un sueño y empieza a ser un camino real”. El objetivo es construir un Chile donde los sueños “no dependan solo del bolsillo, sino del esfuerzo que ya has puesto durante años”.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad