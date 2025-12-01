“Tomaremos la medida de Evelyn Matthei”: Esta es la propuesta opositora que Jeannette Jara incluyó en su programa

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció esta tarde en sus redes sociales y a través de su franja electoral que incorporará la medida “Chao Pie”, originalmente propuesta por Evelyn Mattehi.

Esto busca que el Estado brinde ayuda a las personas que no han adquirido su primera vivienda, cubriendo el pie (abono inicial) del crédito hipotecario.

La medida “Chao Pie” está dirigida a quienes tienen hasta 40 años, ya que los bancos habitualmente exigen hasta un 20% del crédito hipotecario al contado.

“La Casa Propia Deja de Ser un Sueño”

A través de sus declaraciones, Jara enfatizó que el objetivo de la propuesta es eliminar la barrera del abono inicial para la compra de una vivienda: