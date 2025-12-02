Ministro Elizalde descarta “aumento de flujos migratorios” y detalla trabajo con Perú: “Hay coordinación a nivel de Cancillería”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó los alcances de la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú, en la que se trataron acciones conjuntas para una mejor gestión en materia de control fronterizo .

En detalle, el ministro afirmó que, según datos de la PDI, “no ha habido un aumento de los flujos migratorios en los últimos días. Por el contrario, en noviembre de este año han salido menos personas por el complejo fronterizo Chacalluta que en el mismo mes del año pasado”.

En esa línea, explicó que Chacalluta “es un paso fronterizo integrado, pero de doble cabecera”, por lo que existe una coordinación bilateral permanente para el control migratorio.

Reducción “significativa de los ingresos irregulares” a Chile

“Por eso venimos trabajando junto a Perú para adoptar medidas que nos permitan tener mayor seguridad. Y dada las nuevas decisiones que ha adoptado el gobierno peruano, ha habido es una coordinación a nivel de Cancillería”, añadió.

Asimismo, el ministro de Hacienda destacó las medidas adoptadas por Chile, como el despliegue militar en zonas fronterizas, inversión en tecnología y puestos de observación fijos, que han “permitido reducir de manera significativa los ingresos irregulares a nuestro país".

Agencia UNO | Frontera entre Perú y Chile / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Desde el 2021 al 2024, la disminución era cercana al 50%, según las estadísticas oficiales que elabora la PDI. Y ahora Perú ha adoptado una medida similar a la chilena, y en ese contexto se establece esta coordinación”, concluyó Álvaro Elizalde.