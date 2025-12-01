Subsecretario del Interior anticipa Comité Binacional entre Chile y Perú y vuelve a descartar crisis migratoria

La tensión en la frontera entre Chile y Perú ha aumentado en los últimos días, luego de que desde el país vecino declararan estado de emergencia y desplegaran a militares ante la crisis migratoria.

Sobre esta situación conversó con ADN Hoy el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien se encuentra precisamente en la región de Arica y Parinacota, el cual señaló que “sabíamos que venían cambios en Perú, y por eso configuramos distintos escenarios”.

“Porque durante el Gobierno del Presidente Boric, hemos estado llevando a cabo la misma estrategia, pero desde 2023”, afirmó.

Respecto a la situación en la frontera, la autoridad de Gobierno expresó que “los indicadores no muestran algún tipo de alteración de la migración, tanto hacia Chile, como desde Chile hacia el extranjero. No nos dicen nada distinto a lo habitual en estas épocas del año“.

“No vemos ningún tipo de movimiento distinto, el único movimiento distinto, que tampoco es distinto, es que tenemos muchos más medios cubriendo Chacalluta que antes“, agregó.

“Actualmente, hay 12 personas en la frontera con problemas que no logran transitar a Perú por problemas con sus papeles. ¿Eso se puede llamar una crisis migratoria?”, cuestionó.

Respecto al Comité Binacional que liderarán las Cancillerías de Chile y Perú este lunes, el subsecretario Ramos explicó que “van a haber diferentes temas que vamos a tratar entre ambos países”.

“Esperamos que ahí podamos poner diferentes experiencias en común y ver cómo se resuelven los problemas migratorios”, complementó.

Finalmente, se refirió a la posición de Chile en esta materia, manifestando que “nosotros tenemos que estar bien cohesionados, y además, confiar en las instituciones que tenemos. Chile no es cualquier país, es un país de una larga tradición democrática y una república de las más antiguas de Latinoamérica".

“Tenemos instituciones sólidas con las cuales enfrentar esta situación, entre ellas las Fuerzas Armadas, las policías, y su institucionalidad democrática”, añadió.

“Hay que recordar que solamente entre el 2018 y 2021, hubo un aumento de la migración irregular de 700%. Nosotros no vamos a entregar en las fronteras al gobierno siguiente, sino que va a encontrar una frontera ordenada y una migración irregular a la baja. El problema sigue estando dentro del país, y tenemos que ser muy capaces de separar esas dos conversaciones", cerró Ramos.