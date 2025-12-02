;

Gobierno frena cuestionamientos de Jara por tensión fronteriza con Perú: “No puedo culparla por no conocer todos los detalles”

La vocera defendió la coordinación con Interior, Cancillería y Senapred tras el refuerzo peruano en la frontera.

Nelson Quiroz

Paloma Cárdenas

Agencia Uno

Agencia Uno

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este lunes las declaraciones de la candidata oficialista Jeannette Jara, quien afirmó que el Ejecutivo “habría actuado mucho más rápido” frente a la situación migratoria en la frontera con Perú.

La secretaria de Estado defendió el despliegue adoptado por La Moneda y descartó que exista desconocimiento, aunque admitió que parte del trabajo realizado no siempre es visible públicamente.

ADN

Camila Vallejo / Oscar Guerra

La ministra Vallejo explicó que las primeras acciones se activaron inmediatamente después de que Perú anunciara el reforzamiento de sus controles fronterizos. “Desde ese momento hemos trabajado coordinadamente entre Interior, Senapred, Cancillería y Seguridad Pública”, señaló, detallando, que en terreno también han operado delegaciones presidenciales y seremis regionales.

ADN

Consultada por la afirmación de Jara, quien consideró tardía la cita binacional agendada para este lunes, la vocera indicó que comprende que los candidatos no siempre tengan acceso a toda la información operativa. “No puedo culparlos por no manejar cada detalle. Muchas veces ese trabajo no se alcanza a transmitir por la prensa”, afirmó.

ADN

De todas maneras, recalcó que el Gobierno ha sostenido una presencia constante en la frontera, reforzada desde antes del anuncio peruano. Recordó que al asumir la administración se encontraron con un escenario marcado por un aumento histórico de ingresos irregulares entre 2018 y 2021.

Respecto al trabajo con Perú, detalló que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones permanentes entre cancillerías y consulados para evitar episodios en que personas salgan de Chile pero no sean recibidas en el país vecino.

La ministra remarcó que cada candidato tendrá su estilo para enfrentar la crisis migratoria, pero insistió en que el Gobierno ha actuado “desde el primer minuto” con un enfoque coordinado y diplomático.

