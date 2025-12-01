;

Julio César Rodríguez reveló una importante noticia sobre María José Quintanilla y su estadía en Mega: “Esto no se sabía ni se sabrá tampoco”

Además, el animador entregó todo su respaldo al talento y el momento que atraviesa la cantante.

Julio César Rodríguez reveló una importante noticia sobre María José Quintanilla y su estadía en Mega: “Esto no se sabía ni se sabrá tampoco”

Tras la presentación de María José Quintanilla en la Teletón y el amplio respaldo del público, comenzó a hablarse una vez más de su ausencia en una nueva edición del Festival de Viña. Esto, luego de que la propia gente presionara por su consideración.

Bajo este contexto, los diferentes programas de espectáculos comenzaron a abordar este tema desde diferentes aristas. Uno de ellos fue Primer Plano (Chilevisión), donde Julio César Rodríguez sorprendió con una importante revelación.

En primera instancia, sobre el hecho de que no tengan en cuenta a la cantante para el importante certamen, ‘JC’ asegura que se desaprovechó una gran oportunidad y que “este era el año”.

“Si a mí me pasan una lista con los artistas que tiene que estar y no puedo decir nada, yo renuncio”, complementó, criticando la forma en la que pudo haberse confirmado la parrilla de artistas.

El animador no escatimó en halagos hacia la artista, resaltando su vigencia: “Es rostro, es talento, es trabajadora de Mega, va a ser un éxito seguro... es un golazo donde va“.

La he presentado en todos lados y nunca falla... yo creo que el pecado este año... debió haber estado, está en su prime", complementó, entregando un respaldo firme y concreto.

La gran revelación de JC sobre María José

Ya más allá del tema del Festival, Julio César lanzó una declaración que no dejó indiferente a nadie, un verdadero bombazo dentro del mundo del espectáculo en lo que respecta a la televisión.

Conforme a su visión y consideraciones positivas sobre María José, reveló que en 2023, desde Chilevisión, hicieron un intento para ficharla.

“Nosotros el 2023 intentamos que María José se viniera al matinal de Chilevisión, este cahuín es bueno, porque esto no se sabía ni se sabrá tampoco", reveló, siendo un hecho que sin duda hubiera reconfigurado el escenario.

“Yo lo puedo contar, porque en ese tiempo era animador, pero ahora no”, añadió, aludiendo a su nuevo rol en el canal.

