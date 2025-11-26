;

Mega pierde juicio contra Paulina de Allende-Salazar: deberá pagar casi $100 millones y ofrecer disculpas

La periodista, hoy en El Mostrador, fue despedida del canal luego de llamar, por error, “paco” a un carabinero asesinado por delincuentes.

Alejandro Basulto

Más de dos años después de su despido de Mega, la periodista Paulina de Allende-Salazar obtuvo un fallo favorable en la Corte Suprema, que ratificó la resolución dictada en agosto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El máximo tribunal determinó que la señal vulneró derechos fundamentales de la profesional, por lo que deberá ofrecer disculpas públicas y pagar una indemnización cercana a $98 millones, sin considerar reajustes ni intereses.

El dictamen establece que las disculpas deben transmitirse en el matinal Mucho Gusto y en todas las plataformas del canal. Además, Mega deberá implementar un protocolo que garantice un “procedimiento objetivo” para que los periodistas puedan rectificar errores en pantalla, el cual será visado por la Dirección del Trabajo.

El fallo también ordena capacitaciones presenciales para periodistas y ejecutivos del canal, impartidas por el Colegio de Periodistas, sobre derechos fundamentales del trabajo, libertad de expresión y ética periodística.

Respecto a las indemnizaciones, la Suprema detalló: “Consecuente a la declaración de despido lesivo de derechos fundamentales, corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva por $3.201.173, la indemnización por años de servicio ascendente a $6.402.346, recargo legal del 80% por $5.121.877 y una indemnización adicional ascendente a $63.761.928, equivalente a seis remuneraciones”. A esto se suma el pago por daño extrapatrimonial de $20 millones.

Tras conocerse la resolución, la periodista de El Mostrador declaró: “Aquí se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra. Eso, en el ejercicio del periodismo, es muy complicado”, según consignó Ciper.

Luego del dictamen de la Corte Suprema, ambas partes interpusieron un recurso de reposición. Y de que acogerse uno, daría paso a la continuidad del caso judicial y a un fallo que podría ser a favor de la parte demandante o demandada.

