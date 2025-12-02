;

Lucas Assadi no descarta dejar la Universidad de Chile en 2026, pero asegura: “A Independiente, jamás”

El talentoso volante de los azules salió a desmentir todo rumor sobre un posible fichaje en el “Rojo”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Si hay un jugador que la Universidad de Chile ha echado de menos en esta recta final del Campeonato Nacional, ese es Lucas Assadi.

En el partido de este martes ante Coquimbo Unido, el “10” de los azules fue hasta Santa Laura para acompañar al plantel y, tras terminar el encuentro, conversó en la zona mixta con los medios, donde se refirió a su lesión y desmintió un posible fichaje en Independiente de Avellaneda.

Bien, ahí va. Este año ya no juego más; me estoy recuperando para el próximo año, que es lo que puedo esperar”, comenzó diciendo el volante sobre la lesión que arrastra desde el Clásico Universitario.

Revisa también:

ADN

Acerca del anuncio de salida de Gustavo Álvarez del banco azul, comentó: “Si se llega a ir, que le vaya muy bien donde le toque. Sabemos la calidad de entrenador y persona que es. Lo que haga como entrenador, que le vaya muy bien. He madurado mucho con él, como futbolista y como persona, me ha dejado muchas cosas para mi futuro”.

Lucas Assadi aclara su futuro

El talentoso mediapunta ha tenido la mejor temporada de su carrera, por lo que ya empiezan a surgir rumores de una posible partida en el mercado de verano. Una de estas ofertas llegaría desde Independiente de Avellaneda, pero el seleccionado chileno fue enfático al anunciar su decisión al respecto.

No, falso, ninguna posibilidad. Tengo que ir viéndolo, pero a Independiente jamás”, afirmó Assadi. Cabe recordar que el jugador estuvo presente en la barbarie de Avellaneda, donde cientos de hinchas de la U fueron violentados en Buenos Aires.

