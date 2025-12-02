Incidentes para un final: el lado B del sufrido empate de la U ante Coquimbo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La U de Chile puso fin a la racha de victorias de Coquimbo Unido, pero terminaron lamentando un empate, pensando en Copa Libertadores.

El partido tuvo dos interrupciones por incidentes, detalles que acá, en ADN.CL, presente en Santa Laura, te cuenta más allá de lo que se vio por televisión.

Homenaje a un histórico

En un ambiente de total fiesta, los azules aprovecharon para despedir, formalmente, a uno de los suyos. Matías Rodríguez decidió, ahora sí, finalizar su carrera como futbolista, por lo que fue homenajeado por la dirigencia universitaria.

Cecilio detonado

En la primera jugada del partido, Cecilio Waterman se enfrascó, innecesariamente, en una pelea con Franco Calderón, la que llegó hasta la entrada del túnel visitante. Fue comenzado el encuentro.

Coquimbo sacado

Pese a llegar como los campeones del torneo, el cuadro “pirata” quería llevarse los tres puntos de Santa Laura, y entraron a la cancha pasados de revoluciones, por lo que en cada pelota detenida, era una pelea con los jugadores azules.

Fernández contra la banca de la U

Mientras el portero Sánchez estaba en el suelo tras una supuesta infracción de Lucas Di Yorio, Manuel Fernández, defensa del visitante se acercó a la banca azul para provocar a Marcelo Díaz y Nicolás Guerra. Tras minutos de dimes y diretes, la situación se calmó y el central se preocupó de lo realmente importante, su compañero de equipo que seguía en el suelo.

Partido detenido por manifestaciones

Tras las declaraciones de Gustavo Álvarez, y sus diferencias con la dirigencia de Azul Azul, los hinchas azules, como siempre de mala manera, se manifestó violentamente con fuegos de artificio, bombas de ruido y bengalas, alguna de ellas cayendo al campo de juego, por lo que el partido tuvo que ser detenido.

Martín Mundaca festeja en silencio

En la única llegada profunda de Coquimbo Unido, el “pirata” celebró el primer tanto del encuentro ante la barra azul. Tuvieron que ser protegidos por seguridad para que no les cayeran proyectiles.

Empate pero fin a la racha

Al minuto de juego del segundo tiempo, el juez del partido sancionó un penal para la Universidad de Chile y como suele pasar, Charles Aránguiz se paró frente al balón. Sánchez detuvo el tiro, acabó con la racha de aciertos del “Príncipe”, pero en el rebote marcó el empate.

Ahora las bengalas

Como si no bastará con el show del primer tiempo, los hinchas de la U decidieron “lucirse” otra vez y lanzaron bengalas para detener el encuentro una vez más.