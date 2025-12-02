;

Coquimbo Unido ya tendría visto un reemplazante para Esteban González

Según información de ADN Deportes, quien se perfila como candidato a la banca “pirata” estuvo presente en el Santa Laura para observar el juego ante la U de Chile.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Coquimbo Unido ya tendría visto un reemplazante para Esteban González

Coquimbo Unido ya tendría visto un reemplazante para Esteban González / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido vive días de incertidumbre en torno a su futuro luego de una histórica campaña que lo dejó como campeón del fútbol chileno.

Esto pues, desde hace algunos días, se viene hablando del interés desde México por llevarse a su entrenador, Esteban González.

Revisa también:

ADN

Ante la chance de que el Querétaro pueda llevarse al “Chino”, en el puerto pirata ya buscan alternativas.

Según información de ADN Deportes, uno de los nombres que manejan en Coquimbo Unido es el de Juan José Ribera, quien viene de dirigir este año al Audax Italiano.

Para sumar antecedentes, el entrenador de 45 años se hizo presente este martes en el estadio Santa Laura, observando el partido del elenco aurinegro ante la Universidad de Chile.

Todo, claro, a la expectativa de si se resuelve o no la salida de Esteban González al fútbol azteca.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad