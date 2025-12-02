Coquimbo Unido ya tendría visto un reemplazante para Esteban González / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido vive días de incertidumbre en torno a su futuro luego de una histórica campaña que lo dejó como campeón del fútbol chileno.

Esto pues, desde hace algunos días, se viene hablando del interés desde México por llevarse a su entrenador, Esteban González.

Ante la chance de que el Querétaro pueda llevarse al “Chino”, en el puerto pirata ya buscan alternativas.

Según información de ADN Deportes, uno de los nombres que manejan en Coquimbo Unido es el de Juan José Ribera, quien viene de dirigir este año al Audax Italiano.

Para sumar antecedentes, el entrenador de 45 años se hizo presente este martes en el estadio Santa Laura, observando el partido del elenco aurinegro ante la Universidad de Chile.

Todo, claro, a la expectativa de si se resuelve o no la salida de Esteban González al fútbol azteca.