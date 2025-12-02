La dura autocrítica de Rodrigo Contreras por su temporada en la U: “Pido disculpas por no estar con mi cabeza 100% acá” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Rodrigo Contreras fue una de las variantes que tuvo Gustavo Álvarez para intentar revertir la desventaja inicial ante Coquimbo Unido.

Aunque no alcanzó para la victoria, el atacante al menos fue parte de la faena ofensiva azul con la cual lograron el empate.

“Buscamos ganar el partido de todas formas posibles desde el primer minuto. Ellos estaban metidos atrás todo el partido, pero no pudimos ganar. Tendremos que ir a buscar el triunfo en Iquique”, aseguró el argentino, bajándole el perfil a la anunciada salida de Gustavo Álvarez.

“Son cosas que quedan puertas adentro, después hay que pensar en clasificar al equipo a Copa Libertadores”, reiteró Rodrigo Contreras, que finaliza su préstamo este mes.

Con 9 goles en 39 encuentros, el ex Everton fue autocrítico con su rendimiento de cara a la chance de extender o no su contrato.

“No hablé nada con el club, aunque me gustaría quedarme por una revancha personal. No me gustaría irme de esta manera, pude haber dado mucho más. Fue un año muy difícil a nivel personal, el día de la semifinal con Lanús a mi hijo le estaban haciendo un análisis al corazón. Pido disculpas por no estar con mi cabeza 100% acá, estar lejos de él se me hace muy difícil”, confidenció el “Tucu”, confiado en una oportunidad de brillar con la camiseta azul.

“Hasta que me toque estar acá, voy a dejar la vida. Disfruté un año muy lindo acá, con semifinales en Sudamericana. Hay que quedarse con las cosas positivas. Me gustaría quedarme un año más y demostrar lo que puedo darle al club”, cerró Rodrigo Contreras.