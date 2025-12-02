;

Aránguiz fustiga a la ANFP: “Este año me he sentido pasado a llevar con el club”

El “Príncipe” se mostró comprensivo de la decisión de Gustavo Álvarez de dejar el club.

Carlos Madariaga

Charles Aránguiz vivió un martes más que particular defendiendo a la U de Chile, donde los azules igualaron ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, lamentando el no haber podido ganar para consolidarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Necesitábamos ganar para depender solamente de nosotros, pero queda un partido más y lo vamos a trabajar de la mejor manera”, aseguró en diálogo con TNT Sports, apuntando también al rendimiento del equipo, donde perdió un penal por primera vez con el cuadro azul.

“Hicimos un buen partido. Ellos anotaron con un error de nosotros, nos pillaron mal parados. Por suerte marcamos el empate rápido, pero no pudimos marcar el otro”, dijo el “Príncipe”, afrontando también la polémica salida de Gustavo Álvarez.

“Hay muchos rumores en esta época, pero hay que ser profesional y Gustavo es uno de ellos. Por las palabras de él, nosotros tenemos que seguir trabajando, dando lo mejor para el club”, recalcó, sin enfrentarse con su entrenador.

Él tendrá sus motivos y también hay que respetar la decisión que toma cada persona. A veces pasan estas cosas, que no son tan claras, y no nos pueden afectar”, dijo Charles Aránguiz, planteándose dispuesto a seguir en el club.

“Estoy en conversaciones, pero con tranquilidad. No estamos apurados, hay buena relación con la dirigencia. Están abiertos a seguir. Hay que ajustar algunos detalles, pero voy a seguir acá”, comentó el volante, quien al cierre sorprendió al expresarse en duros términos para rechazar la invitación a la Gala que premiará a lo más destacado del año.

“Nunca he buscado un premio individual. Este año me he sentido pasado a llevar con este club. No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP, no tengo ganas de mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar este año”, cerró Charles Aránguiz.

