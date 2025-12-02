“Implica un cambio cultural”: ministro Cataldo valora aprobación de ley que prohíbe uso de celulares en los colegios
El titular de Educación sostuvo que la iniciativa “viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso”.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto que regula y prohíbe el uso de celulares en las salas de clases, el cual quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado a la iniciativa. Esta luz verde, dijo Cataldo, “viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso que está hoy día generando en nuestros niños y niñas”, consignó La Tercera.
En esa línea, indicó que el uso de celulares en las salas de clases “es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes”.
“Implica un cambio cultural a nivel nacional”
“Entonces, nos encontramos frente a la necesidad de comenzar una discusión que implica un cambio cultural a nivel nacional”, agregó Nicolás Cataldo.
Lo anterior, explicó, “tiene que ver con cuán adecuado es que los niños comiencen a hacer uso extensivo de la herramienta tecnológica del celular, con el acceso a internet, sin las regulaciones que se requieren”.
Finalmente, el ministro recalcó que el involucramiento de las familias es fundamental, o si no “el alcance que tendrá (esta ley) en el espacio escolar va a ser limitado y no va a ser efectivo”.
