La tecnología chilena que marca un hito en EE. UU.: autorizan sistema de cirugía magnética para niños

Cleveland Clinic Children’s realizó la primera cirugía infantil con esta tecnología, que utiliza imanes para reducir incisiones y acelerar la recuperación.

Cristóbal Álvarez

La tecnología chilena que marca un hito en EE. UU.: autorizan sistema de cirugía magnética para niños

La tecnología chilena que marca un hito en EE. UU.: autorizan sistema de cirugía magnética para niños / PeopleImages

Durante esta semana, una innovación creada por un médico chileno marcó un hito en Estados Unidos. La empresa Levita Magnetics, fundada por el cirujano Alberto Rodríguez-Navarro, obtuvo la autorización de la FDA para usar su sistema de cirugía magnética en pacientes pediátricos.

Tras esta aprobación, especialistas de Cleveland Clinic Children’s realizaron la primera cirugía pediátrica en el país usando el sistema MARS junto al equipo aprobado por la FDA, en una operación de vesícula. La técnica reduce la cantidad de cortes necesarios y hace la intervención menos invasiva.

Según señalan, este sistema funciona con imanes externos que permiten mover instrumentos dentro del cuerpo sin hacer nuevas incisiones. Así, los cirujanos obtienen mejor visión, más control y un procedimiento más seguro.

“En pacientes pediátricos es clave reducir el trauma quirúrgico: menos dolor, recuperación más rápida y menos cicatrices”, explicó el Dr. Miguel Guelfand, quien estuvo a cargo de la cirugía.

El creador de la tecnología, Alberto Rodríguez-Navarro, destacó que esta aprobación “marca un nuevo estándar de seguridad y recuperación” y que busca que niños y adultos puedan acceder a operaciones más simples y con mejores resultados.

La FDA autorizó su uso en cirugías de vesícula en pacientes desde los 12 años, con un IMC entre 20 y 34 kg/m².

