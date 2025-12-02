Jara por apoyo de Rincón a Kast: “Me llama la atención su tránsito político para apoyar a la ultraderecha”
La candidata presidencial recordó que “nosotras trabajamos juntas, era mi jefa, y nunca me manifestó un problema con nuestra alianza de centro izquierda”.
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, cuestionó la decisión de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, de respaldar en la segunda vuelta a José Antonio Kast.
“Ella fue ministra del Trabajo mientras yo era subsecretaria. Empujamos juntas, en una alianza de centro izquierda llamada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron”, dijo la abanderada oficialista, consignó 24 Horas.
En esa línea, indicó: “Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha. Uno no es quien para juzgar, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”.
“Trabajamos juntas, era mi jefa”
No obstante, añadió Jeannette Jara, “nosotras trabajamos juntas, era mi jefa, y nunca me manifestó un problema con nuestra alianza de centro izquierda”.
“Más que la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centro izquierda chilena”, sostuvo. Y agregó sobre Ximena Rincón que “si ha hecho un tránsito, está en su derecho, pero me llama la atención”.
