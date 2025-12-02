;

Jara por apoyo de Rincón a Kast: “Me llama la atención su tránsito político para apoyar a la ultraderecha”

La candidata presidencial recordó que “nosotras trabajamos juntas, era mi jefa, y nunca me manifestó un problema con nuestra alianza de centro izquierda”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, cuestionó la decisión de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, de respaldar en la segunda vuelta a José Antonio Kast.

“Ella fue ministra del Trabajo mientras yo era subsecretaria. Empujamos juntas, en una alianza de centro izquierda llamada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron”, dijo la abanderada oficialista, consignó 24 Horas.

Revisa también

ADN

En esa línea, indicó: “Me llama la atención el tránsito político que ha tenido para apoyar a la ultraderecha. Uno no es quien para juzgar, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”.

“Trabajamos juntas, era mi jefa”

No obstante, añadió Jeannette Jara, “nosotras trabajamos juntas, era mi jefa, y nunca me manifestó un problema con nuestra alianza de centro izquierda”.

“Más que la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la centro izquierda chilena”, sostuvo. Y agregó sobre Ximena Rincón que “si ha hecho un tránsito, está en su derecho, pero me llama la atención”.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad