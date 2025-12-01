;

Demócratas entrega apoyo a Kast para la segunda vuelta presidencial: “Invitamos a los chilenos a votar por esperanza”

La colectividad sostuvo un encuentro con el Partido Republicano para oficializar su respaldo, a pocos días del balotaje frente a la candidata presidencial Jeannette Jara.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | José Antonio Kast (a la derecha), Ximena Rincón (al centro) y Jorge Tarud (a la izquierda).

Agencia UNO | José Antonio Kast (a la derecha), Ximena Rincón (al centro) y Jorge Tarud (a la izquierda).

Esta mañana los dirigentes de Demócratas se reunieron con el candidato presidencial José Antonio Kast y la directiva del Partido Republicano para entregar su apoyo en segunda vuelta.

En la instancia, la presidenta del partido, Ximena Rincón, manifestó que “esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile y de cómo logramos avanzar y sacar adelante nuestro país”.

“Nosotros creemos en la esperanza, la gente vota por rabia, miedo o esperanza. Queremos invitar a los chilenos a votar por esperanza y votar por José Antonio Kast”, añadió.

En tanto, el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud, declaró que “con José Antonio Kast, que estuvimos 16 años en la Cámara de Diputados, tuvimos diferencias, pero hay que dejarlas de lado, tenemos que ponerle el hombro por Chile, porque tenemos que sacarlo adelante”.

