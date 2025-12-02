Las informaciones que surgieron sobre una posible partida de Esteban González de Coquimbo Unido, luego de obtener un histórico primer título para el club, tienen a los hinchas aurinegros preocupados.

Los reportes apuntan a que el Querétaro de México ya habría enviado una oferta para quedarse con el “Chino” y, como te contamos en ADN Deportes, la dirigencia “Pirata” ya estaría evaluando opciones para su reemplazo, donde Juan José Ribera asoma con ventaja.

Ante la ola de rumores en torno a su nombre, fue el propio González quien tomó la palabra tras el partido ante la Universidad de Chile para aclarar su situación, dejando en claro que, por ahora, solo está enfocado en Coquimbo Unido.

“Siempre lo dije: cuando uno es futbolista y hace una buena campaña, consigue un título, que es el primero en la institución, obviamente van a llegar ofertas. Pero con tranquilidad; siempre he sido muy respetuoso del equipo donde estoy”, señaló el DT en conferencia de prensa.

“¿Proyectarse más allá de esto? Siempre lo dije, pero no es el momento. El tema individual se ve cuando termine el torneo. Yo no voy a colocar mis objetivos personales por sobre lo colectivo, sería una falta de respeto”, sentenció el “Chino”, dejando la puerta abierta a una posible partida.