Equipo del fútbol chileno anuncia a su nuevo entrenador para 2026: viene de dirigir en Primera División

Con la temporada del fútbol chileno a punto de terminar, es hora de comenzar a pensar en lo que será el año 2026, con clubes en busca de nuevos refuerzos y también de entrenadores.

Ese es el caso de Deportes Recoleta, que tras una campaña irregular en la Primera B, donde acabó en el undécimo puesto, lejos de la zona de descenso pero también de la Liguilla de Ascenso, decidió separar caminos con Luis Landeros, quien dirigía al equipo desde 2023.

Pese a terminar los dos últimos partidos con el interinato de Felipe Hernández, el “Reco” no tardó en encontrar al DT que tomará las riendas del club a partir de 2026, ya que este lunes anunció la contratación de Francisco Arrué.

“Pancho cuenta con gran experiencia dirigiendo distintos clubes en nuestro medio, tanto en Segunda, Primera B y Primera División. Hoy llega con todas las fuerzas, profesionalismo e ilusión para encarar y darle continuidad al proyecto del club en nuestro quinto año en la categoría”, escribió el equipo en su presentación en redes sociales.

Francisco Arrué, de 48 años, llega al club tras una corta campaña con Ñublense en 2025, donde fue despedido después de disputar apenas 7 partidos entre Copa Chile, Campeonato Nacional y fase previa de Copa Libertadores.

Anteriormente, había asumido dos interinatos en Audax Italiano, uno en 2023 y otro a comienzos de 2024, donde alcanzó a dirigir 21 encuentros entre ambos ciclos en la Primera División.