Cuatro innovaciones solares chilenas que pondrán al país en la mira global en 2026

Chile está entrando en una nueva fase energética. Con más de 10,5 GW solares instalados, según la Comisión Nacional de Energía, el país ya depende en gran medida del sol para abastecer su matriz.

Y mientras aumentan las licitaciones y la demanda eléctrica, también crece el interés por tecnologías capaces de operar sin combustibles, sin ruido y sin conexión a la red.

En ese escenario, BLP Chile identifica cuatro desarrollos que podrían convertirse en protagonistas del 2026.

Su fundador, Víctor Belmar, asegura que el mercado se está moviendo hacia soluciones flexibles y libres de diésel: “La combinación de paneles bifaciales y baterías de litio alcanzó niveles de competitividad impensados hace cinco años”.

1. Torre Solar de Iluminación

Pensada para minería, construcción y logística, esta torre usa paneles plegables, baterías de alto rendimiento y proyectores LED que cargan de día y funcionan toda la noche. Según la empresa, reduce costos operacionales, elimina emisiones y evita riesgos asociados al manejo de combustibles.

2. Torre Solar de Televigilancia

Cámaras PTZ, sensores perimetrales y conexión 4G, 5G o satelital permiten vigilancia continua incluso en zonas remotas. Belmar explica que la integración satelital “abrió cobertura en lugares donde no existía infraestructura básica”, lo que la vuelve ideal para obras viales, campamentos y áreas rurales.

3. Semáforo Solar Móvil

Diseñado para desvíos y contingencias viales, funciona 100% con energía solar y puede sincronizarse con otra unidad para coordinar el tránsito en tramos extensos. Su ventaja clave: opera sin generadores y asegura continuidad en puntos críticos.

4. Solar Nomad

Es una central portátil montada en un container de 20 o 40 pies. Incluye paneles bifaciales, baterías de litio y salidas eléctricas de distintos tipos para abastecer campamentos, zonas aisladas o emergencias.

Además, su fabricación nacional permite tiempos de entrega más cortos y criterios de economía circular.