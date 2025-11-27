;

Cuatro innovaciones solares chilenas que pondrán al país en la mira global en 2026

Chile avanza hacia operaciones más limpias con innovaciones que buscan reemplazar al diésel en minería.

Javiera Rivera

Energía solar

Energía solar

Chile está entrando en una nueva fase energética. Con más de 10,5 GW solares instalados, según la Comisión Nacional de Energía, el país ya depende en gran medida del sol para abastecer su matriz.

Y mientras aumentan las licitaciones y la demanda eléctrica, también crece el interés por tecnologías capaces de operar sin combustibles, sin ruido y sin conexión a la red.

En ese escenario, BLP Chile identifica cuatro desarrollos que podrían convertirse en protagonistas del 2026.

Su fundador, Víctor Belmar, asegura que el mercado se está moviendo hacia soluciones flexibles y libres de diésel: “La combinación de paneles bifaciales y baterías de litio alcanzó niveles de competitividad impensados hace cinco años”.

1. Torre Solar de Iluminación

Pensada para minería, construcción y logística, esta torre usa paneles plegables, baterías de alto rendimiento y proyectores LED que cargan de día y funcionan toda la noche. Según la empresa, reduce costos operacionales, elimina emisiones y evita riesgos asociados al manejo de combustibles.

Revisa también

ADN

2. Torre Solar de Televigilancia

Cámaras PTZ, sensores perimetrales y conexión 4G, 5G o satelital permiten vigilancia continua incluso en zonas remotas. Belmar explica que la integración satelital “abrió cobertura en lugares donde no existía infraestructura básica”, lo que la vuelve ideal para obras viales, campamentos y áreas rurales.

3. Semáforo Solar Móvil

Diseñado para desvíos y contingencias viales, funciona 100% con energía solar y puede sincronizarse con otra unidad para coordinar el tránsito en tramos extensos. Su ventaja clave: opera sin generadores y asegura continuidad en puntos críticos.

4. Solar Nomad

Es una central portátil montada en un container de 20 o 40 pies. Incluye paneles bifaciales, baterías de litio y salidas eléctricas de distintos tipos para abastecer campamentos, zonas aisladas o emergencias.

Además, su fabricación nacional permite tiempos de entrega más cortos y criterios de economía circular.

Para BLP Chile, estas tecnologías serán clave en un contexto donde la red enfrenta congestión, una mayor proporción de energías variables y metas climáticas más exigentes en 2026.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad