;

China descubre cráter gigante escondido durante milenios: sería el mayor impacto del Holoceno

La estructura, de casi un kilómetro, se formó hace menos de 12.000 años y permaneció oculta bajo la selva.

Información de

DW

ADN Radio

Ilustración del cráter de impacto Jinlin descubierto en el sur de China

Ilustración del cráter de impacto Jinlin descubierto en el sur de China

Un equipo de científicos chinos identificó en Guangdong, China, el cráter más grande formado durante el Holoceno, con unos 900 metros de diámetro.

La estructura, bautizada como cráter Jinlin, permaneció oculta durante milenios bajo una densa selva y condiciones climáticas extremas que, en teoría, deberían haber borrado cualquier rastro.

Según el estudio publicado en Matter and Radiation at Extremes, la depresión se formó hace menos de 11.700 años, convirtiéndose en el mayor cráter confirmado de la era humana moderna.

Lo sorprendente es su nivel de preservación. Pese a la humedad constante y al rápido crecimiento de la vegetación, una capa de granito erosionado protegió la estructura, permitiendo que se mantuviera casi intacta.

Revisa también

ADN

En el interior del cráter encontraron fragmentos de cuarzo con deformaciones microscópicas conocidas como PDF, señales inequívocas de presiones extremas.

“Ningún proceso geológico terrestre puede generar estas condiciones; solo un impacto de alta velocidad”, explicó el investigador principal Ming Chen.

El tamaño de la estructura indica que el objeto responsable fue un meteorito y no un cometa, aunque aún no está claro si era de hierro o piedra. Estimaciones citadas por ZME Science sugieren un diámetro cercano a los 30 metros para el proyectil.

El hallazgo también abre nuevas preguntas. La mayoría de los cráteres conocidos se encuentran en regiones áridas y accesibles, por lo que podría haber muchos más escondidos en zonas boscosas y montañosas.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad