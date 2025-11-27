China descubre cráter gigante escondido durante milenios: sería el mayor impacto del Holoceno

Ilustración del cráter de impacto Jinlin descubierto en el sur de China

Un equipo de científicos chinos identificó en Guangdong, China, el cráter más grande formado durante el Holoceno, con unos 900 metros de diámetro.

La estructura, bautizada como cráter Jinlin, permaneció oculta durante milenios bajo una densa selva y condiciones climáticas extremas que, en teoría, deberían haber borrado cualquier rastro.

Según el estudio publicado en Matter and Radiation at Extremes, la depresión se formó hace menos de 11.700 años, convirtiéndose en el mayor cráter confirmado de la era humana moderna.

Lo sorprendente es su nivel de preservación. Pese a la humedad constante y al rápido crecimiento de la vegetación, una capa de granito erosionado protegió la estructura, permitiendo que se mantuviera casi intacta.

En el interior del cráter encontraron fragmentos de cuarzo con deformaciones microscópicas conocidas como PDF, señales inequívocas de presiones extremas.

“Ningún proceso geológico terrestre puede generar estas condiciones; solo un impacto de alta velocidad”, explicó el investigador principal Ming Chen.

El tamaño de la estructura indica que el objeto responsable fue un meteorito y no un cometa, aunque aún no está claro si era de hierro o piedra. Estimaciones citadas por ZME Science sugieren un diámetro cercano a los 30 metros para el proyectil.

El hallazgo también abre nuevas preguntas. La mayoría de los cráteres conocidos se encuentran en regiones áridas y accesibles, por lo que podría haber muchos más escondidos en zonas boscosas y montañosas.