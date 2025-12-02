;

El duro relato de pobladores de Cerro 18 tras desalojo: “No estamos en una toma porque queramos, no nos alcanza”

Personal de Control de Orden Público (COP) llegó hasta el sector de la Quebrada La Zorra, donde 30 familias deben abandonar el lugar.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Agencia UNO

Agencia UNO / AgenciaUno

Fue a primera hora de este martes cuando la Municipalidad de Lo Barnechea y Carabineros dieron inicio al procedimiento de desalojo de una toma instalada en la Quebrada Las Zorras del Cerro 18.

En concreto, 30 familias deben irse del lugar, mientras que otras 60 ya han abandonado el sitio tras recibir subsidios de arriendo de mensuales de hasta $340.000.

En medio del desalojo, una adolescente de 16 años se acercó a los medios de comunicación y señaló: “Me sacaron de mi casa obligadamente para las fechas de Navidad y de Año Nuevo”.

“Al alcalde se le ocurrió sacarnos en esta fecha”

“Voy a estar en la calle con mi mamá, con frío y con hambre porque al alcalde se le ocurrió sacarnos en esta fecha, a pesar de que hicimos todo esto para que llegara a hablar con nosotros y no llegó”, añadió.

Respecto al subsidio de arriendo, la menor indicó que “se demoran caleta en pagarlo, pagan un mes y después hay que estar yendo a la municipalidad todos los meses para que lo paguen”.

“Nosotros no estamos en una toma porque queramos”

Natalia Ortiz, de 47 años y madre de cuatro hijas, también se acercó a la prensa y relató: “Yo arrendaba una casa, pero tuve que elegir. ¿Le doy estudios a mis hijas o me voy a vivir ahí? Me tuve que ir a vivir, pero le di estudios a mis hijas”.

“Tengo dos hijas en la universidad, las saqué adelante, pero no puedo tener casa. He ido al banco, pero me dicen: ‘Usted es pobre para el banco, pero para el Estado soy rica’”, añadió.

ADN

Agencia UNO / AgenciaUno

Asimismo, criticó el monto del subsidios de arriendo: “¿En dónde arriendo en Lo Barnechea en 300 mil pesos? Yo una mamá soltera con cuatro hijas”.

“Dónde vamos a pasar la Navidad con todos los niños. Es injusto. Nosotros no estamos en una toma porque queramos, no nos alcanza”, concluyó la mujer.

