Disturbios y enfrentamientos en toma de Cerro 18 por desalojo de familias

Incidentes se registraron durante la mañana de ese martes en el Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea, puesto que se desalojará a al menos 30 familias instaladas irregularmente en dicho lugar.

Personal de Control de Orden Público (COP) llegó hasta el sector de la quebrada La Zorra, donde las personas, que no quieren dejar el lugar, instalaron barricadas durante la noche.

Incluso se pudo apreciar el lanzamiento de algunas bombas molotov, lo que motivó a que actuara el carro lanzaguas de la policía uniformada.

Tras varios minutos, desde Carabineros informaron que se dio inicio “a la primera etapa del desalojo de manera controlada, de manera paulatina, de una manera segura”.

Además, afirmaron que “está considerado, conforme al último levantamiento de datos, que hay menores considerados dentro de estas 30 familias“.

“Seguimos operando en el lugar. Esto se inició con una resistencia por parte de un grupo de personas, donde Carabineros tuvo que restablecer el orden público y la habilitación de las vías de libre tránsito“, agregó.

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea indicaron que desde hace 2 años llevan un proceso de acompañamiento para las familias para que dejen el terreno.

De hecho, al menos 60 familias ya han abandonado el sitio, quienes han recibido subsidios de arriendo de mensuales de hasta $340.000 por hasta 12 meses.