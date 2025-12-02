“Entre 10 a 15 impactos...”: Fiscalía entrega detalles del doble homicidio registrado en barrio Meiggs

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche del pasado lunes, un doble homicidio se registró en el barrio Meiggs, en el centro de Santiago, donde dos hombres fueron asesinados a balazos.

Los dos crímenes ocurrieron bajo el mismo contexto, pero en distintos lugares del sector, según información de Fiscalía.

Según registros de cámaras de televigilancia, dos automóviles, uno de color negro y otro plateado, se ven en el sector de Blanco Encalada con Conferencia, aparentemente en el contexto de una transacción de drogas.

Un hombre, que estaba de copiloto, se baja del auto negro, se sube al de color plateado, del que sale y corre para volver al auto negro, pero es atacado a tiros y muere, por la acción de uno de los ocupantes del vehículo plateado.

En tanto, el conductor del vehículo negro huye del lugar, pero es alcanzado a las pocas cuadras, en el sector de calles Claudio Gay, con Bascuñán Guerrero, donde es ultimado.

Más detalles los entregó la fiscal Paola Salcedo. “Llegan dos vehículos a este lugar, desciende la primera víctima, que ingresa al segundo vehículo, y luego es atacado por un sujeto que le produce impactos balísticos en el cuerpo”, señaló.

“El conductor huye del lugar y es alcanzado en otra arteria cercana a este lugar, donde también se le da muerte”, agregó.

“En ambos lugares, donde le dan muerte a las víctimas, hay aproximadamente entre 10 a 15 impactos balísticos en cada uno de ellos”, afirmó la persecutora.

El caso está siendo investigado por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, a instancias del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.