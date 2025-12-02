Tras contener los disturbios: Carabineros da inicio a primera etapa del desalojo en Cerro 18 de Lo Barnechea

Desde primeras horas de este martes, pobladores del Cerro 18, en Lo Barnechea, protagonizaron serios incidentes y disturbios, en medio del proceso de desalojo del lugar.

Al menos 30 familias instaladas irregularmente deberán hacer abandono de los terrenos, algo a lo que estos no estuvieron de acuerdo.

En ese sentido, desde Carabineros informaron que iniciaron “la primera etapa del desalojo de manera controlada, de manera paulatina, de una manera segura”.

Además, afirmaron que “está considerado, conforme al último levantamiento de datos, que hay menores dentro de estas 30 familias“.

“Seguimos operando en el lugar. Esto se inició con una resistencia por parte de un grupo de personas, donde Carabineros tuvo que restablecer el orden público y la habilitación de las vías de libre tránsito“, afirmó.

Según indicaron desde la Municipalidad de Lo Barnechea, desde hace 2 años llevan un proceso de acompañamiento para las familias para que dejen estos terrenos, plan al cual se han adherido 60 familias que ya hicieron abandono del Cerro 18.