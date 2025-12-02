;

“Tengo que presentarme en la U de Chile y ver qué pasa; veremos si me voy a préstamo a otro lado o si vuelvo a Ñublense”

Federico Mateos, cedido en el club chillanejo, abordó situación contractual con la U de cara al 2026.

Daniel Ramírez

“Tengo que presentarme en la U de Chile y ver qué pasa; veremos si me voy a préstamo a otro lado o si vuelvo a Ñublense” / CRISTIAN SILVA /AGENCIA UNO

Se vienen días claves para Federico Mateos en torno a su futuro deportivo. El volante, que está préstamo en Ñublense, deberá volver a Universidad de Chile cuando termine la presente temporada. Su contrato con los azules finaliza a fin de año y todo indica que no renovará.

Anoche, tras la derrota ante Audax Italiano, el mediocampista habló en zona mixta y ahí abordó su situación con la U. “Después de la última fecha tengo que presentarme en la U y ver qué pasa. Veremos si me tengo que ir a préstamo a otro lado o si vuelvo a Ñublense”, señaló.

Revisa también:

ADN

Además, el futbolista argentino se refirió al mal cierre de año de Ñublense, que ya suma 9 partidos seguidos sin ganar. “Dentro del camarín nos sentimos frustrados. Si uno ve los partidos y los analiza, por varios momentos no jugamos mal, no hacemos las cosas mal, pero si no haces los goles, vas a seguir sufriendo. Quizás nos está costando en lo psicológico”, comentó.

“¿Qué nos faltó? Hacer goles. Es nuestro déficit, lo que hemos sufrido en los partidos durante todo el año. Cuando empezamos abajo en el marcador, después es muy difícil darlo vuelta”, concluyó Federico Mateos.

El cuadro chillanejo, que ya no pelea por nada, jugará de local la última fecha ante Cobresal, que está luchando por clasificar a la Copa Sudamericana.

