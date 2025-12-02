Este martes, en la jornada intersemanal de La Liga, se jugó uno de los partidos más determinantes del fútbol español.

El FC Barcelona venció al Atlético de Madrid por 2-1 en el Camp Nou, en un duelo que le permitió a los locales afianzarse en la punta del torneo, pese a que los “colchoneros” los acechaban de cerca.

Los encargados de abrir la cuenta fueron los dirigidos por el “Cholo” Simeone, que en un eficaz contraataque dejaron mano a mano a Álex Baena con Joan García, y el volante definió con sutileza al minuto 19 para poner el 1-0.

¡GOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Álex Baena se escapó solo contra Joan García y convirtió el 1-0 ante Barcelona.



Tras la revisión automática, se confirmó que el 10 estaba habilitado.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaAtleti pic.twitter.com/74mQIgrYSP — DSPORTS (@DSports) December 2, 2025

Los “Blaugranas” no tardaron en reaccionar y encontraron rápidamente el empate en los pies de Raphinha, quien a los 26 minutos, con un toque, se sacó de encima a Jan Oblak para definir con el arco a disposición.

Apenas minutos después, Robert Lewandowski tuvo la chance de dar vuelta el marcador con un penal, pero su remate se fue por encima del travesaño.

¡GOOOLAZO DE BARCELONA!



Tras un GRAN pase de Pedri, Raphinha eludió a Oblak y puso el 1-1 ante Atlético de Madrid.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaAtleti pic.twitter.com/JSCn5Ku2bZ — DSPORTS (@DSports) December 2, 2025

La anotación del triunfo para los pupilos de Hansi Flick llegó tras el descanso y trajo consigo una lesión, ya que a los 65 minutos, fue Dani Olmo quien infló las redes para el 2-1, pero en el remate terminó sufriendo una contusión, aparentemente, en su hombro izquierdo.

¡GOOOL DE BARCELONA Y LESIÓN EN LA MISMA JUGADA!



Dani Olmo definió de zurda y puso el 2-1 ante Atlético de Madrid.



Luego del remate, el mediocampista se quedó en el suelo con un dolor en el hombro.#LaLigaEnDSPORTS | #BarçaAtleti pic.twitter.com/76C75KW9Yg — DSPORTS (@DSports) December 2, 2025

Cuando el encuentro ya estaba por finalizar, los locales sellaron el resultado con gol de Ferrán Torres, que en el séptimo minuto de descuento aprovechó que la visita estaba lanzada al ataque para definir sin marca y colocar el 3-1.

De todas maneras, el Barcelona se quedó con la victoria y aumentó su diferencia en la cima de La Liga de España con 37 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid desperdició la oportunidad de sumarse a la punta y se mantuvo con 31 unidades en el cuarto puesto.