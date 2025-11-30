Todo es alegría para Manuel Pellegrini y su Real Betis, ya que se quedaron con el derbi tras vencer al Sevilla de Alexis Sánchez en su propia casa, algo que no ocurría desde marzo de 2021.

Con el triunfo ante su clásico rival, el “Ingeniero” celebró de la mejor manera la renovación de su contrato con los verdiblancos, hecho que comentó en conferencia de prensa.

“Muy contentos. La victoria se la merecían los hinchas del Betis, hace tiempo que no se ganaba en este estadio. Son puntos muy importantes para seguir sumando y ganar aquí, comenzó diciendo el entrenador chileno.

Sobre cómo vive este triunfo tras extender su vínculo con el club, señaló: “El plano personal es absolutamente secundario. Era muy importante para nosotros venir aquí con la personalidad que tratamos de inculcarle siempre a este equipo, y salimos desde el primer minuto a buscar el partido”.

Además, se refirió a la suspensión del encuentro por el lanzamiento de proyectiles desde las gradas cuando apenas restaban dos minutos para el final del partido.

“Es lamentable. El derbi engrandece a Sevilla; hay que tener respeto por los rivales. El árbitro dijo que había que parar el partido hasta que la policía se hiciera con el control. Fue una fea terminación”, sentenció Manuel Pellegrini.