Con presencia chilena: “Zootopia 2″ arrasa en su estreno mundial y rompe récords de taquilla

Tras una larga espera, Zootopia 2 finalmente tuvo su esperado estreno en los cines de Chile y el mundo, cautivando a grandes y chicos, movilizando a toda la familia a las salas de cine, algo que quedó reflejado en taquilla.

La película de Walt Disney Animation Studios marcó un hito con su debut global, superando los $556 millones de dólares en su primer fin de semana.

Esto le permitió alzarse como el estreno más taquillero para una película animada y el cuarto en la historia mundial, reafirmando el respaldo del público y confirmando el buen posicionamiento que tiene la compañía en las historias familiares.

En Estados Unidos, la película logró recaudar $156 millones de dólares durante el fin de semana extendido de Acción de Gracias, convirtiéndose en el segundo mejor estreno en ese periodo, solo superado por Moana 2 y quedando por encima de Frozen 2.

El mercado asiático, especialmente China, fue fundamental para batir récords. La secuela generó una recaudación de 272 millones de dólares en el país, situándose como uno de los mayores lanzamientos para una producción extranjera en ese territorio, solo detrás de Avengers: Endgame.

Este fenómeno confirma la creciente importancia del mercado chino para las grandes producciones de Hollywood y el cine animado.​

Con aporte chileno

En la versión latina, destaca la participación del reconocido comediante chileno Rodrigo Salinas, quien le da voz a Russ, una amable morsa que ayuda a los protagonistas en su misión.

Esta contribución nacional ha sido celebrada tanto en Chile como en la industria latinoamericana, destacando el talento chileno en un proyecto internacional de gran envergadura.​