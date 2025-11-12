Rodrigo Salinas se une a Disney para darle voz a un personaje en una de las películas animadas más esperadas del año

Disney anunció de forma oficial que el actor chileno Rodrigo Salinas se suma al elenco oficial de voces para la versión doblada en latinoamericano de Zootopia 2.

El comediante prestará su voz a Russ, una morsa amable pero distraída que acompaña a los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde en su aventura por Marsh Market.

La incorporación de Salinas se suma a un reparto estelar conformado por Michelle Rodríguez (Nibbles Maplestick), Roberto Palazuelos (Alcalde Winddancer), Jerry Velázquez (Gary) y Alex Pelao (Denny Howlett).

La cinta continúa la historia de los policías amateurs Judy y Nick, quienes investigan un misterio que sacude la metrópoli animal. La llegada del personaje Gary, genera un giro inesperado en la trama, llevando a los protagonistas a explorar nuevos y sorprendentes rincones de Zootopia.

La película está dirigida por Jared Bush (también guionista) y Byron Howard, galardonados con un Oscar, y cuenta con la producción de Yvett Merino.

Este esperado lanzamiento promete renovar la magia de la primera entrega, combinando humor, misterio y una narrativa que resalta valores como la amistad y el trabajo en equipo, ahora enriquecidos con voces reconocidas de la escena latinoamericana como Rodrigo Salinas y sus colegas.

El estreno de Zootopia 2 está agendado para el próximo 27 de noviembre de este 2025.