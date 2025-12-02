Anuncian gran remate de gimnasio Sportlife que cerró en Santiago: hay máquinas de ejercicio, muebles y hasta TVs / Capturas

En octubre de este año, la cadena Sportlife anunció el cierre de una de sus sucursales en la ciudad de Santiago.

El 31 de ese mes, se dejó de operar en el local que tenían en la calle Bandera, en pleno centro de la ciudad.

Se trata de un espacio instalado en un cuarto piso, con más de 2 mil metros cuadrados y un sinfín de máquinas que quedaron paralizadas y no volvieron a funcionar.

Ahora, se dio a conocer un importante remate presencial con más de 150 lotes.

En la lista aparecen artículos como bicicletas de spinning, trotadoras, pesas, muebles, televisores y hasta un sistema de audio.

La instancia está siendo organizada por Casa Lira y se realizará el próximo sábado 6 de diciembre desde las 11:00 horas. Según indicaron, la exhibición va desde las 10:00 horas de este miércoles 3 hasta las 17:00 horas del viernes 5.

Existirá un mínimo a pagar por cada uno de los lotes, partiendo en los $30 mil. Existirán bicis desde $150 mil y varios pares de mancuernas desde los $450 mil, detalla el sitio web.

“La Subasta presencial se efectuará exclusivamente en Calle Bandera 101 piso 4, Centro Comercial Patio Centro, comuna de Santiago, región Metropolitana”, detallan las bases (disponibles aquí).

“El retiro de los bienes es desde 9 al 12 de diciembre del 2025. Para la coordinación de retiro, se contactará personal de Casa Lira con el comprador. El Martillero se reserva derecho de admisión y venta, a quien estime conveniente”, sigue el texto.

El catálogo completo se puede mirar pinchando aquí.