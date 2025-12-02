Caravana Navideña Coca-Cola 2025, hoy 2 de diciembre: revisa aquí la ciudad, el horario y las calles del recorrido

El lunes de esta semana comenzaron los recorridos de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, el clásico evento gratuito que congrega a un sinfín de familias para ver al Viejito Pascuero.

Tras la primera parada en Puerto Montt, este martes 2 de diciembre será el turno de Temuco, en la región de La Araucanía.

Todo se desarrollará entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los clásicos camiones decorados partirán el recorrido en el Parque Urbano Isla Cautín y llegarán hasta el Estadio Germán Becker.

Recorrido completo de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 hoy martes en Temuco

Desde el Parque Urbano Isla Cautín

Arturo Prat

Manuel Montt

Av. Alemania

Av. Gabriela Mistral

Av. Javiera Carrera

Av. San Martín

Inés de Suárez

Av. Pablo Neruda

Hasta el Estadio Germán Becker

**La ruta antes expuesta puede tener cambios sin previo aviso**

“La Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar se acerca con luces y sorpresas”, se adelantó en redes sociales.

Según informó la empresa en sus redes sociales, el miércoles 3 de diciembre será el turno de Concepción.

Pero atención, el show en la ciudad penquista arrancará a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 21:30 horas. Todo inicia y termina en el Teatro Biobío.