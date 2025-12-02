Caravana Navideña Coca-Cola 2025, hoy 2 de diciembre: revisa aquí la ciudad, el horario y las calles del recorrido
El evento gratuito proemete “luces y sorpresas”. Estos son todos los detalles que debes conocer.
El lunes de esta semana comenzaron los recorridos de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, el clásico evento gratuito que congrega a un sinfín de familias para ver al Viejito Pascuero.
Tras la primera parada en Puerto Montt, este martes 2 de diciembre será el turno de Temuco, en la región de La Araucanía.
Todo se desarrollará entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los clásicos camiones decorados partirán el recorrido en el Parque Urbano Isla Cautín y llegarán hasta el Estadio Germán Becker.
Revisa también:
Recorrido completo de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 hoy martes en Temuco
- Desde el Parque Urbano Isla Cautín
- Arturo Prat
- Manuel Montt
- Av. Alemania
- Av. Gabriela Mistral
- Av. Javiera Carrera
- Av. San Martín
- Inés de Suárez
- Av. Pablo Neruda
- Hasta el Estadio Germán Becker
**La ruta antes expuesta puede tener cambios sin previo aviso**
“La Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar se acerca con luces y sorpresas”, se adelantó en redes sociales.
Según informó la empresa en sus redes sociales, el miércoles 3 de diciembre será el turno de Concepción.
Pero atención, el show en la ciudad penquista arrancará a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 21:30 horas. Todo inicia y termina en el Teatro Biobío.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.