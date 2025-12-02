;

Caravana Navideña Coca-Cola 2025, hoy 2 de diciembre: revisa aquí la ciudad, el horario y las calles del recorrido

El evento gratuito proemete “luces y sorpresas”. Estos son todos los detalles que debes conocer.

Javier Méndez

El lunes de esta semana comenzaron los recorridos de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025, el clásico evento gratuito que congrega a un sinfín de familias para ver al Viejito Pascuero.

Tras la primera parada en Puerto Montt, este martes 2 de diciembre será el turno de Temuco, en la región de La Araucanía.

Todo se desarrollará entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los clásicos camiones decorados partirán el recorrido en el Parque Urbano Isla Cautín y llegarán hasta el Estadio Germán Becker.

Revisa también:

ADN

Recorrido completo de la Caravana Navideña Coca-Cola 2025 hoy martes en Temuco

  • Desde el Parque Urbano Isla Cautín
  • Arturo Prat
  • Manuel Montt
  • Av. Alemania
  • Av. Gabriela Mistral
  • Av. Javiera Carrera
  • Av. San Martín
  • Inés de Suárez
  • Av. Pablo Neruda
  • Hasta el Estadio Germán Becker

**La ruta antes expuesta puede tener cambios sin previo aviso**

“La Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar se acerca con luces y sorpresas”, se adelantó en redes sociales.

Según informó la empresa en sus redes sociales, el miércoles 3 de diciembre será el turno de Concepción.

Pero atención, el show en la ciudad penquista arrancará a las 19:00 horas y se extenderá hasta las 21:30 horas. Todo inicia y termina en el Teatro Biobío.

