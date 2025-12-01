;

Estudio identifica la edad en que el cuerpo envejece bruscamente: también se pierde la resiliencia

El estudio analizó datos de más de 12 mil personas incluidos en dos grandes encuestas internacionales.

Javiera Rivera

Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Dalhousie, Canadá, sugiere que el envejecimiento humano tiene un “punto de inflexión” claro.

A esta edad el cuerpo pierde la capacidad de recuperarse con rapidez de enfermedades o lesiones, aumentando drásticamente el riesgo de fragilidad y mortalidad.

La investigación —publicada como preprint en el repositorio arXiv— plantea que esta etapa marca un quiebre entre una vejez aún robusta y un periodo donde la resiliencia biológica se vuelve insuficiente.

Un modelo basado en más de 12.000 personas

El estudio analizó datos de 12.920 individuos incluidos en dos grandes encuestas longitudinales: el Health and Retirement Study y el English Longitudinal Study of Ageing.

En total, el equipo revisó 65.261 visitas médicas, con un promedio de edad de 67 años. Con esa información, construyeron un modelo matemático capaz de evaluar dos factores claves:

  • La frecuencia de eventos adversos (como enfermedades o lesiones).
  • El tiempo que tarda una persona en recuperarse de ellos.

Ambos indicadores empeoran con el paso de los años, pero lo hacen de forma más pronunciada al llegar a los 73–76 años, donde se produce el quiebre en la capacidad de recuperación para hombres y mujeres.

Según los autores, después de ese punto, la acumulación de problemas de salud aumenta rápidamente, al igual que el riesgo de fallecimiento.

